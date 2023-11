Grande Fratello, Mughini: "Per la morte di mio padre ho pianto un mese"

Lo scrittore Giampiero Mughini ha parlato del suo difficile vissuto legato alla separazione dei genitori. Per lui parlare della morte del padre non è stato facile.

C’è sempre una prima volta e anche per Giampiero non è stata un’eccezione. Lo scrittore è stato chiamato in Mystery Room e con Alfonso Signorini ha parlato di una storia dolorosa come poche: la separazione dei genitori: “Andavo a trovare mio padre una volta al mese”, ha spiegato a tale proposito.