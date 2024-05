Forum è uno dei programmi più apprezzati e longevi di Mediaset. Da qualche anno condotta da Barbara Palombelli, la trasmissione registra ascolti più che soddisfacenti. La domanda dei telespettatori, però, è sempre la stessa: i processi sono veri o falsi?

Forum: i processi sono veri o falsi?

Sbarcato su Mediaset nel lontano 1985, Forum continua ad essere uno dei programmi più apprezzati del Biscione. Attualmente condotta da Barbara Palombelli, la trasmissione mostra alcuni processi, con tanto di sentenza finale e opinionisti che commentano le vicende. Una domanda, però, continua a girare tra i telespettatori: i fatti raccontati sono veri o falsi?

Forum, la verità sui processi: sono veri o falsi?

A parlare dei processi di Forum è stato Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica che cura sul settimanale Nuovo Tv. Il giornalista ha sottolineato che il programma ha lo scopo di intrattenere il grande pubblico, per cui i protagonisti delle sentenze sono attori pagati per recitare un copione. Quindi, i processi sono falsi, ma le cause che si discutono sono vere.

Forum: processi falsi, ma sentenze vere

“Le sentenze sono valide come casi di scuola“, ha sottolineato Cecchi Paone. Questo significa che, anche se i protagonisti sono attori pagati per recitare un copione, le risposte dei giudici si basano su leggi reali e in vigore. Alessandro ha concluso: “Mi sembra un programma di intrattenimento con momenti anche boccacceschi ben tollerati dalla conduttrice”.