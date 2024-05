Superbonus: Conte, 'usato da governo per mascherare suoi fallimenti'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Evidentemente il governo vuole mascherare i propri fallimenti e si aggrappa al superbonus, tra l'altro litigando al suo interno, ma non tiene conto dei danni che fa a famiglie e imprese. Ormai è una costante, pensate anche agli extraprofitti: anche, lì non si tiene conto delle famiglie in difficoltà" e questo "nonostante molte case vadano all'asta, eppure il governo non riesce a prendere un euro dalle banche". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Pesaro.