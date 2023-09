Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri ha bestemmiato in diretta. Questo, almeno, è quanto sostengono parecchi telespettatori. La reazione di Alfonso Signorini ha sorpreso il popolo social.

Grande Fratello: Anita bestemmia in diretta

La terza puntata del Grande Fratello 2023 non ha riservato colpi di scena. Siamo all’inizio, quindi le dinamiche sono ancora poco interessanti. Nonostante tutto, l’attenzione dei fan è sempre massima. Secondo gran parte dei telespettatori, Anita Olivieri ha bestemmiato in diretta. A sorprendere i seguaci è stata soprattutto la reazione di Alfonso Signorini.

Ecco cosa ha detto Anita Olivieri

La presunta bestemmia è andata in scena quando Anita è stata chiamata in confessionale per le nomination. La ragazza, sorpresa dalla voce di Alfonso, avrebbe fatto il nome di Dio per poi aggiungere: “Che colpo“. Signorini ha riso in modo rumoroso, forse per coprire lo scivolone, e ha proseguito senza dare peso all’imprecazione.

Grande Fratello: Anita ha davvero bestemmiato?

Il momento in cui Anita bestemmia in confessionale è stato immortalato dai fan ed è diventato virale. Ma si tratta davvero di un’imprecazione? L’audio lascia spazio a tre interpretazioni: “porco“, “orco” od “oh“. Sinceramente, la terza opzione sembra la più plausibile. Se così fosse, la Olivieri non avrebbe bestemmiato.