Negli ultimi giorni, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno avuto modo di rivedersi al GF. Il ragazzo è entrato nella Casa più spiata d’Italia come ospite e ha svelato che lui e l’ex fidanzata si sono baciati in gran segreto sotto le coperte.

Mirko Brunetti è tornato al GF come ospite con la scusa di voler chiarire il suo rapporto con Perla Vatiero. Dopo averla rimproverata per l’atteggiamento che ha con Beatrice Luzzi, il ragazzo le ha fatto anche una scenata di gelosia per l’avvicinamento ad Alessio Falsone. L’attenzione dei Perletti, però, si è concentrata su una confessione in particolare. Mirko ha confessato che lui e Perla si sono baciati in gran segreto sotto le coperte.

La confessione di Mirko sul bacio a Perla

Parlando con Perla, Letizia Petris e Paolo Masella, Mirko ha esclamato:

“Ti devo baciare in confessionale per avere otto bottiglie? Non ho capito?! Sono tre mesi che non la bacio. Quindi se proprio la devo baciare non lo faccio così”.

La Vatiero, facendo un rapido calcolo, è entrata al GF il 16 novembre, esattamente 3 mesi fa. Pertanto, il bacio di cui parla Brunetti è avvenuto poco dopo il suo ingresso.

GF: Mirko e Perla si sono davvero baciati?

La confessione di Mirko ha mandato in estasi i Perletti. Sui social si legge: “Oddio ma allora si sono baciati a novembre sotto le coperte!”, oppure “Raga ha appena detto che l’ha baciata tre mesi fa! Quindi la notte sotto le coperte”, o ancora “Ti fai sgamare subito! Tre mesi che non la bacia, quindi l’ha baciata quando stava con Greta”. Brunetti e la Vatiero si sono davvero baciati al GF? Al momento non è dato saperlo, ma il dubbio c’è.