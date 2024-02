Al GF basta un nuovo ingresso per far cadere le maschere. Perla Vatiero ha confessato a Mirko Brunetti la strategia del branco contro Beatrice Luzzi. A quanto pare, l’ex volto di Temptation Island si sta comportando da bulletta perché i compagni le hanno fatto capire di aver bisogno di lei.

GF, Perla ammette la strategia del branco contro Beatrice

Mirko Brunetti, entrato al GF come ospite, ha cercato di far ragionare Perla Vatiero su quanto sta accadendo in Casa contro Beatrice Luzzi. In un primo momento, la ragazza ha cercato di difendersi tirando in ballo l’atteggiamento indisponente dell’attrice, poi, messa alle strette, ha confessato la strategia del branco.

GF, Perla vuota il sacco: cosa le ha chiesto il branco?

Brunetti si è schierato dalla parte di Beatrice e ha cercato di far capire a Perla che quanto sta accadendo al GF è uno spettacolo penoso. Vedere “uno contro tutti“, specialmente in questo momento storico, è inammissibile. La Vatiero, dopo aver tenuto il pugno per qualche ora, ha vuotato il sacco:

“Io l’ho fatto un po’ per la situazione. Perché magari avendo la capacità di affrontare delle cose potevo cambiare tutto, la frittata, girare le cose… un po’ per loro… e… Non l’ho fatto per me, l’ho fatto per… Io mi sono sentita come se tutti quanti contassero su di me per quella cosa. Intendo loro, persone a me vicino che stavano male e che avevano visto in me il modo”.

GF: il consiglio di Mirko a Perla

Perla ha candidamente ammesso la strategia del branco: hanno mandato avanti lei, nuova e fresca, per “cambiare tutto, la frittata, girare le cose“. Insomma, la Vatiero ha preso il posto di Massimiliano Varrese. A questo punto, Mirko le ha dato un consiglio prezioso:

“Pensa a te, devi pensare a te Perlì. Hai bisogno di fare sta roba secondo te? A me interessa quello che fai te e come ti ho visto. Ho metabolizzato certe cose e non tornerei mai nel passato e spero anche tu. E tu adesso parli per loro“.

Come al solito, la Luzzi ha capito da tempo la strategia del branco. Non a caso, qualche tempo fa aveva provato a mettere in guardia Perla: “Loro ti stanno usando come una testa d’ariete contro di me, ecco come ti vedono i tuoi amici”.