GF: Perla infrange il regolamento: gli autori la coprono

Ancora uno scivolone da parte di Perla Vatiero al GF. L’ex volto di Temptation Island ha approfittato dell’ingresso di Alessio Falsone per cercare di ottenere informazioni da fuori. La concorrente ha così infranto il regolamento del reality più spiato d’Italia. A stupire i telespettatori è stato l’atteggiamento degli autori, che hanno coperto la gieffina.

Perla conosce benissimo il regolamento del GF, anche perché ha ammesso di aver seguito molte edizioni. E’ per questo che ha commesso una gaffe sapendo benissimo cosa stava facendo. Ma cosa ha chiesto ad Alessio? La Vatiero voleva sapere cosa pensano di lei all’esterno.

Piuttosto che richiamare Perla per la violazione del regolamento, gli autori del GF hanno censurato il discorso che stava facendo con Alessio e hanno cambiato inquadratura. Probabilmente, almeno questa è la speranza, lo staff di Alfonso Signorini ha rimproverato la concorrente senza farlo ascoltare ai telespettatori.

Ma come perla chiede ad alessio fuori come parlano di lei e il GF censura ? Ma non è fuori regolamento o sbaglio 🤔#GrandeFratello pic.twitter.com/rfbPcQX5aZ

— Mony Orchidea (@MonyOrchidea) February 11, 2024