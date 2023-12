Perla Vatiero su Ilary Blasi: "Poteva evitare tutto quello che ha fatto al viso"

Perla Vatiero ha fatto alcune affermazioni sul conto della conduttrice Ilary Blasi che non sono piaciute particolarmente ai fan dei social.

Perla Vatiero: cosa ha detto su Ilary Blasi

Perla Vatiero ha fatto alcune affermazioni sul conto della conduttrice e showgirl Ilary Blasi che non sono piaciute al pubblico social e in particolare ha detto che, secondo lei, “poteva evitare di fare tutto quello che ha fatto al viso, perché…”. Sui social in tanti hanno avuto da ridire su quanto affermato da Perla, che forse in quel momento non riteneva di essere inquadrata. Sui social intanto in molti sono curiosi di saperne di più sul conto di Ilary Blasi che, quest’anno, trascorrerà il suo primo natale in compagnia del fidanzato Bastian Muller.

I due sono legati da circa un anno e di recente si sono mostrati mentre trascorrevano il loro anniversario a New York. La conduttrice ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua storia d’amore con Bastian Muller, ma di recente è balzata agli onori delle cronache per aver svelato i retroscena relativi alla sua rottura da Francesco Totti. Lei e l’ex calciatore si sono detti addio tra il clamore generale e a seguire lui è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi.