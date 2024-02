GF: Alessio ha baciato Anita sotto le coperte?

Alessio Falsone ha baciato Anita Olivieri sotto le coperte? E’ questa la domanda più gettonata degli ultimi giorni tra i fan del GF. Sembra che i due concorrenti abbiano avuto un incontro ravvicinato lontano dalle telecamere.

Qualche giorno fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato che Alessio Falsone ha baciato una concorrente del GF sotto le coperte. Non abbiamo un nome, ma identificare la gieffina che ha ceduto al fascino del nuovo arrivato non è difficile. In lizza ci sono tre ragazze: Perla Vatiero, Greta Rossetti e Anita Olivieri. Secondo i fan si tratta proprio di quest’ultima.

Al momento, non abbiamo certezze sul presunto bacio tra Alessio e Anita. L’unica conferma che la Olivieri ha dato riguarda l’affinità che ha stabilito fin dal primo momento con Falsone. La concorrente del GF si trova bene con lui, ma ha un fidanzato che ama e non intende cadere in tentazione. Questa è la versione data davanti alle telecamere.

In attesa di scoprire se Alessio ha davvero baciato Anita, è curioso notare la reazione di Giuseppe Garibaldi alla vicinanza tra i due. E’ stata la stessa Olivieri a sfogarsi in merito:

“Può essere questa cosa, ma lui deve capire… A me per esempio fa piacere una serata con Sergio e Alessio. Quindi anche io devo stare con altri, non è che per forza… quindi ora lui sì, si sente da solo ma è una limitazione sua mentale. Quando lui va da Greta o Perla a me non interessa, manco so dov’è perché proprio non mi interessa. Invece di me lui sa sempre con chi sto, quando… Cioè, io non sono alle medie, non mi interessa. Io non sto all’asilo, non mi va di stare lì”.