Anita Olivieri potrebbe rischiare la squalifica dal Grande Fratello se, come molti spettatori ritengono, ha violato il regolamento ricevendo un bigliettino dall’esterno.

Il fazzoletto sospetto

La concorrente ha vissuto una bellissima sorpresa quando, in occasione di San Valentino, ha ricevuto la visita del fidanzato Edoardo. Il ragazzo avrebbe consegnato ad Anita un fazzoletto con cui lei si è asciugata qualche lacrima, scesa per l’emozione. In seguito però alcuni atteggiamenti della concorrente hanno insospettito i fan.

Seduta sul divano insieme a Rosy Chin, probabilmente durante una pubblicità, Anita apre il fazzoletto e sembra leggerlo quasi fosse un biglietto. La stessa chef china il capo come a voler capire o forse leggere anche lei.

Il regolamento del Grande Fratello

Secondo il pubblico Anita Olivieri avrebbe dunque ricevuto un bigliettino da parte del fidanzato. Questo è espressamente vietato dal regolamento del programma che vieta infatti di ricevere messaggi di nascosto dall’esterno.