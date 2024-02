Finito il Festival di Sanremo, che nel 2024 ha visto la vittoria di Angelina Mango con il brano La noia, c’è grande attesa per l’Eurovision Song Contest. Secondo voci di corridoio, Annalisa è pronta a partecipare ugualmente anche se non ha trionfato all’Ariston. Com’è possibile?

Eurovision 2024: Annalisa pronta a spodestare Angelina

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango con il brano La Noia. Come vogliono le regole, essendo arrivata prima, la figlia dell’indimenticabile Pino ha accesso diretto all’Eurovision Song Contest. L’ex talento di Amici ha accettato con gioia la partecipazione, ma sembra che in Svezia dovrà scontrarsi con Annalisa.

Come fa Annalisa a partecipare all’Eurovision 2024?

Stando ad alcune voci di corridoio, Annalisa parteciperà all’Eurovision Song Contest 2024 come rappresentante della Repubblica di San Marino. Come accaduto anche in passato, infatti, coloro che non vincono il Festival di Sanremo possono giocarsi un posto per la kermesse internazionale presentandosi alla selezione di Una voce per San Marino. Se l’indiscrezione corrispondesse a verità, Angelina Mango si ritroverebbe a scontrarsi ancora una volta con Annalisa.

Una voce per San Marino: in lizza anche Mahmood

Sempre secondo voci di corridoio, Annalisa non è l’unica artista nostrana a partecipare ad Una voce per San Marino. Sembra che ci sia anche Mahmood, che spera di sbaragliare la concorrenza con il brano Tuta Gold. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo sabato 24 febbraio 2024.