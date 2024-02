Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con la canzone La noia. Il brano, contrariamente a quel che sembra, è portatore di una verità completamente diversa da quella che appare ad un primo ascolto.

Il Festival di Sanremo 2024 è stato vinto da Angelina Mango con La noia. Il brano ha conquistato i fan fin dal primo ascolto e le classifiche dimostrano che la figlia d’arte si sta costruendo una bella carriera. Intervistata da Radio Deejay, l’artista ha voluto svelare la verità sulla canzone che le ha concesso di trionfare.

Angelina Mango ha raccontato:

“Spesso i momenti tristi sono il seme, il preludio a una nuova felicità, il buio prima della luce. Non si deve aver paura della noia: va accolta, è importante, così come tutti i sentimenti che ci portano giù, in fondo. C’è una risalita, sempre. La noia non va combattuta: è tempo prezioso da dedicare a noi stessi. E nei momenti difficili, bisogna ballarci sopra”.