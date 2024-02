Angelina Mango è entrata quasi in punta di piedi ad Amici 2023 e puntata dopo puntata ha fatto scoprire al grande pubblico la sua potente voce e piena di personalità. La consacrazione vera e propria è arrivata al Festival di Sanremo 2024 dove ha trionfato con il brano “La noia” che porta la firma nientemeno di Madame e Dardust, oltre che della stessa Angelina. Ma chi è davvero Angelina Mango? Scopriamo alcune curiosità su questa incredibile artista.

Angelina Mango, chi è la cantante e figlia d’arte

Angelina Mango è nata da due genitori tanto importanti, quanto ingombranti. Il padre è nientemeno che Pino Mango, tra i cantautori più rappresentativi del panorama italiano e scomparso prematuramente all’età di 60 anni l’8 dicembre del 2014 mentre si stava esibendo sul palco al Pala Ercole di Policoro. Non meno nota la madre di Angelina, ossia Laura Valente, storica voce dei Matia Bazar e subentrata ad Antonella Ruggiero nei primi anni ’90.

La giovanissima cantante è cresciuta così in un ambiente dove si respira musica, tanto che anche il fratello maggiore Filippo è un musicista e suona la batteria. Nel 2021 ad appena 20 anni ha pubblicato il suo primo album che porta il titolo “Monolocale”, mentre Tiziano Ferro ha prodotto il brano “Walkman”. La grande notorietà è arrivata nel 2023 grazie alla scuola “Amici”. Durante la nota edizione del talent Angelina si classificherà seconda nella classifica generale, piazzandosi dietro al ballerino Mattia Zenzola e prima nella categoria canto. Il resto è storia: brani come “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa” sono diventati dei veri e propri successi commerciali. Adesso la strada è tutta in salita.

Angelina Mango, chi è il fidanzato Antonio Cirigliano

Arriviamo ad una delle domande che in molti sicuramente si saranno fatti. C’è l’amore nella vita di Angelina? La risposta è sì e si tratta di Antonio Cirigliano. I due sono uniti anche dal punto di vista artistico tanto che si sono esibiti insieme sul palco durante il tour della cantante lucana. Nelle settimane precedenti si era diffusa la voce di una loro possibile rottura. La stessa Angelina, interpellata da Vanity Fair, ha smentito tali rumor affermando che tutto andava bene e di essere innamoratissima.