Dopo l’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi è entrata nuovamente in crisi. L’attrice ha passato una giornata intera a piangere e a nascondersi dalle telecamere. Neanche l’appoggio dei suoi amici più cari l’ha scossa dallo sconforto.

GF: Beatrice in crisi: piange e si nasconde dalle telecamere

Nuova profonda crisi per Beatrice Luzzi. Al termine dell’ultima puntata del GF, l’attrice si è lasciata andare allo sconforto. Per una giornata intera ha pianto, si è nascosta dalle telecamere e si è isolata. E’ arrivata perfino a respingere i suoi amici più cari, preferendo trascorrere il tempo da sola.

Questa volta, alcuni concorrenti del GF che fanno parte del branco hanno provato ad avvicinarsi a Beatrice. Tra loro c’è stata Letizia Petris, che ha provato a tirarla su di morale. L’attrice, con una certa difficoltà, le ha spiegato di essere “sotto shock” e “piena zeppa di orrori“. In conclusione, ha aggiunto:

“Sto cercando semplicemente di non morire. (…) Non appena rimetto insieme i pezzi torno, ok? Sono spappolata”.