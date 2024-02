Nell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi è stata nuovamente attaccata dal “branco”. Alfonso Signorini ha provato a smorzare la tensione, ma la situazione che si vive nella Casa più spiata d’Italia è chiara. Marco Bellavia, che sa benissimo come si sente l’attrice, si è schierato con lei.

Marco Bellavia si schiera con Beatrice Luzzi contro il branco del GF

Durante l’ultimo appuntamento del GF, Alfonso Signorini ha provato a far ragionare i concorrenti sul concetto di “branco“. Beatrice Luzzi è rimasta ferma sulle sue posizioni, così come tutti gli altri concorrenti. A schierarsi con l’attrice è stato Marco Bellavia che, ai tempi della sua partecipazione al reality, ha vissuto lo stesso isolamento della Regina di Cuori.

La difesa di Marco Bellavia a Beatrice Luzzi

Via social, Marco Bellavia ha dichiarato:

“Quindi esce Vittorio perché Giuseppe Anita and Co lo hanno nominato e processano Beatrice? Il mondo al contrario è realtà! Ma Perla è la capitana del gruppo contro Bea? Che parla dalle 21.30? Io sto con Bea. (…) Credo proprio che al Grande Fratello ci sia differenza astrale tra personalità, intelligenza, presenza mentale di Beatrice Luzzi e il resto del cast”.

I fan del GF sposano il pensiero di Marco Bellavia: tutti con Beatrice

Durante l’ultima puntata del GF, sui social l’hashtag #branco è schizzato in tendenza. I fan hanno apprezzato il pensiero di Marco Bellavia e, quasi in massa, hanno difeso Beatrice. A detta di molti, l’attacco alla Luzzi è sfociato in victim blaming, ossia la colpevolizzazione diretta o indiretta mirata a far sentire la vittima responsabile.