GF, Beatrice lancia accuse al “branco”: scatta la censura

Beatrice Luzzi ha lanciato pesanti accuse al “branco“, riferendosi al famoso pranzo a cui i telespettatori del GF non hanno potuto assistere. Cosa è successo durante la gita fuori porta? Mentre l’attrice vuotava il sacco, la regia ha fatto scattare la censura.

Qualche giorno fa, i concorrenti del GF hanno avuto la possibilità di lasciare la Casa per gustarsi una gita con tanto di pranzo al ristorante. Durante questo momento di svago, però, è successo il finimondo. I telespettatori lo hanno scoperto dai discorsi dei gieffini, ma non sono riusciti a capire un granché. Nelle ultime ore, è stata Beatrice Luzzi a svelare che il “branco” l’ha aggredita.

Stando a quanto svelato da Beatrice, è stato soprattutto Marco Maddaloni ad aggredirla durante il pranzo al ristorante. Il “branco” si è schierato con lui e la situazione è degenerata. Il motivo? La Luzzi avrebbe condizionato il percorso al GF di Vittorio Menozzi. L’attrice, in un momento di sfogo con Simona Tagli, assente alla gita perché nuova arrivata, ha dichiarato:

“C’è chi spera che il pubblico non abbia visto cosa è successo al ristorante. Io invece spero che sia stato mandato tutto. Tanto domani in diretta saprai tutto Simona. Non ho anticipato nulla perché ci avevano chiesto di rimandare tutto a domani. Domani vedrai cosa significa il branco, anche se loro non vogliono sentir parlare di branco”.