GF: Beatrice fa un passo verso Anita ma lei la rifiuta

Dopo l’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi è scesa in una sorta di silenzio e ha in parte modificato il suo atteggiamento. Ha fatto perfino un passo avanti nei confronti di Anita Olivieri, ma lei l’ha rifiutata.

Durante l’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha asfaltato senza un reale motivo Beatrice Luzzi. Dopo la diretta, l’attrice è entrata in crisi, tanto che è stata chiusa in tugurio un giorno interno minacciando di abbandonare il reality. Alla fine della fiera, la Regina di Cuori ha deciso di non abbandonare il suo ‘regno’ e ha perfino provato a fare un passo verso Anita Olivieri. Neanche a dirlo, lei l’ha rifiutata.

Lo sfogo di Anita Olivieri su Beatrice Luzzi

E’ stata Anita a raccontare ai compagni del GF il passo non gradito di Beatrice. La Olivieri ha dichiarato:

“Se ne esce con queste cose che non rispecchiano il suo vero comportamento. Sta cose ti giuro me fa volà. Prima mi ha detto ‘perché non festeggiamo tutti insieme?’. Ma che devo festeggià? Ma poi con te? Anche no! Ma che è impazzita? Per me no. E comunque per me questa cosa ha diversi nomi, questo modo di comportarsi si può dire in diverse maniere, ma poi magari ne parliamo fuori. Ancora che stiamo a fa così, ma basta dai”.

GF: cosa ha detto Signorini a Beatrice?

Molto probabilmente, Beatrice ha fatto un passo verso Anita perché ha seguito il consiglio che le ha dato Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del GF. Il conduttore ha dichiarato: