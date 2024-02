GF, il gesto della regia nei confronti di Beatrice non sfugge: fan in rivolta

GF, il gesto della regia nei confronti di Beatrice Luzzi non sfugge: la polemica tra i fan è esplosa in un lampo.

Dopo l’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha vissuto momenti molto delicati. L’attrice non ha ricevuto colpi bassi solo dai suoi compagni d’avventura, ma anche da parte della regia. L’ultimo gesto ha fatto infuriare i fan della Regina di Cuori.

GF: il gesto della regia nei confronti di Beatrice non sfugge

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha ricevuto un trattamento indegno. Non solo da parte di Massimiliano Varrese e dei suoi ‘scagnozzi’, ma anche dallo stesso Alfonso Signorini, che l’ha definita una persona capace di generare “relazioni tossiche“. L’attrice, appena i riflettori si sono spenti, è entrata in crisi. I fan hanno così deciso di sostenerla con un aereo. A far infuriare i seguaci, però, è stato l’ennesimo gesto negativo della regia.

Cosa ha combinato la regia a Beatrice Luzzi?

Dopo aver trascorso un giorno intero in tugurio, facendo preoccupare i fan, la Luzzi ha ricevuto un aereo di sostegno. Il messaggio dei fan è chiaro: “Beatrice la tua corona è salda”. L’attrice, felice per il sostengo dei seguaci, ha voluto rivolgere loro un pensiero. Peccato che la regia sia intervenuta proprio sul più bello, censurandola.

GF: la regia censura il discorso di Beatrice

Beatrice stava spiegando ai fan i momenti difficili vissuti dopo l’ultima puntata del GF, ma la regia ha deciso di intervenire. Prima di essere silenziata, la Luzzi ha dichiarato:

“L’altra sera ho avuto una crisi seria dovuta a tanti fattori. Il primo è che come al solito ho dovuto gestire la maggior parte della puntata e questo succede da quando siamo qui, anche nell’ultimo mese in cui sono rientrata dopo un grave lutto. Questo è un peso notevole da gestire…”.

Ovviamente, il gesto della regia ha fatto infuriare i fan dell’attrice. Perché censurare un discorso di ringraziamento? Forse perché nascondere la verità fa comodo a tutti.