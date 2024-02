GF, Beatrice minaccia di abbandonare: "Trattamento insostenibile, me ne vado"

Sul finire dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha minacciato di abbandonare il programma. L’attrice, stanca del trattamento che le viene riservato in diretta, si è detta “al limite”. Alfonso Signorini ha provato a farla ragionare.

GF: Beatrice minaccia di abbandonare

Chiamata in confessionale per le nomination, Beatrice Luzzi si è lasciata andare ad uno sfogo contro gli autori del GF e lo stesso Alfonso Signorini. L’attrice, stanca del trattamento che riceve di puntata in puntata, ha messo tutti dentro lo stesso calderone, ammettendo di essere arrivata al limite.

Al GF “trattamento insostenibile”: parola di Beatrice

Con le lacrime agli occhi e la voce tremante, Beatrice ha ammesso:

“Credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntate rispetto a quello che fanno loro è troppo. Se voi volete che io decida di lasciare questo programma ci state riuscendo, io sono al limite“.

Signorini ha ascoltato lo sfogo della Luzzi e ha provato a farla ragionare.

GF: Signorini prova a far ragionare Beatrice

Il conduttore del GF ha dato modo a Beatrice di esporre il suo pensiero, poi è intervenuto a gamba tesa, pur mantenendo sempre un tono pacato. Ha esordito:

“Mi sono anche esposto nei tuoi confronti come non avrei neanche dovuto fare, perché sono il conduttore. (…) Anche tu ti sei espressa in modi poco eleganti e carini nei confronti degli altri. Devo sforzarti anche di guardare le esigenze delle altre persone! Andare oltre le tue”.

Signorini ha sottolineato più volte che trova Beatrice una persona molto intelligente e autonoma, ma un po’ troppo “egoriferita“. Questo suo atteggiamento spinge gli altri concorrenti ad avere una “relazione tossica” con lei. La Luzzi si è limitata a replicare:

“Se fate 3/4 di programma su di me forse non sono egoriferita, ma magari ego-colpita! E di certo sto antipatica a prescindere!”.