Al termine dell’ultima puntata del GF, Vittorio Menozzi è finito in lacrime. Il modello ha preso le distanze da Beatrice Luzzi, ma gli è sembrato un tradimento. Non solo, ha anche ammesso che avrebbe voluto nominarla.

GF: Vittorio prende le distanze da Beatrice

Nel corso dell’ultima diretta del GF, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno avuto l’ennesimo scontro al vetriolo. Vittorio Menozzi ha preso le distanze dall’amica, sottolineando di non apprezzare alcune sue prese di posizione. Appena i riflettori si sono spenti, il modello è finito in lacrime, ammettendo di aver vissuto il tutto come un tradimento nei confronti dell’attrice.

Vittorio in lacrime: lo sfogo con Greta

Vittorio, chiuso in sauna con Greta Rossetti, si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Il modello si sente in colpa per aver voltato le spalle a Beatrice. Non l’ha votata, preferendo Rosy Chin, ma avrebbe preferito dare all’amica il suo voto. Il motivo? Non ha apprezzato il confronto con Varrese. L’ex tentatrice ha provato a consolarlo in ogni modo, cercando di farli capire che due persone, anche se amici, possono avere pareri contrastanti.

GF: Vittorio pentito di essersi dissociato da Beatrice

Menozzi ha portato avanti il suo sfogo per parecchio tempo, come se si fosse macchiato di chissà qualche crimine. “Non hai fatto niente di sbagliato. Devi dire quello che pensi“, ha sottolineato più volte Greta. Molto probabilmente, Vittorio teme più di ogni altra cosa il confronto che dovrà avere con Beatrice.