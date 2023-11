GF, Beatrice infuriata con Vittorio: amicizia al capolinea

Beatrice Luzzi è stata ancora una volta “pugnalata” da alcuni concorrenti del GF. Questa volta, ad aver parlato male di lei alle spalle è stato l’amico Vittorio Menozzi.

Ancora problemi al GF per Beatrice Luzzi. L’attrice ha scoperto che Vittorio Menozzi ha parlato male di lei con alcuni coinquilini, compreso Giuseppe Garibaldi. Tutto è iniziato quando la gieffina, notando comportamenti strani da parte di determinati compagni, ha chiesto loro spiegazioni.

In salone con alcuni concorrenti, Garibaldi e Vittorio compresi, Beatrice ha chiesto spiegazioni. Menozzi, spalle al muro, ha ammesso di aver chiesto permesso a Giuseppe per poter dormire con lei: “Prima di dormire con te gli ho chiesto a lui se la cosa lo infastidiva. L’ho fatto per una questione di rispetto“. Non contento, Vittorio ha raccontato che la Luzzi gli ha chiesto di nominare il bidello. A questo punto, l’attrice si è completamente infuriata.

Beatrice, incredula, ha tuonato:

“Io non ti ho chiesto di nominare lui, ma se l’avevi nominato, che è diverso. Infatti te l’ho detto dopo e non prima della nomination. Quindi la sua rabbia è per questo? Adesso userà questa storia per dire che manipolo le votazioni e fare polemica. Adesso la rabbia viene a me, perché non mi va di passare per quella che dice chi nominare, è una roba proprio brutta. (…) Tu Vittorio mi hai fatta passare per una che dice chi votare. Ah è stata una leggerezza di forma? Mi pare che con me queste leggerezze vi capitano fin troppo. Io sono stufa e comincio a pensare di essere il giocattolo. Ogni puntata mi si accusa di qualcosa e mi devo sempre giustificare e mi sono rotta le scatole. Adesso io metto tutti i puntini sulle i e ora state molto attenti. Intanto io non mi fido più di nessuno e nemmeno di te (Vittorio). Secondo, da oggi davvero metto tutto in chiaro! Buonanotte”.