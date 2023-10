Con la sua partecipazione al Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi ha riacceso i riflettori su di sé. Perché l’attrice ha lasciato Vivere? Finalmente è spuntata fuori la verità.

Beatrice Luzzi: perché ha lasciato Vivere?

Beatrice Luzzi è la concorrente rivelazione del Grande Fratello 2023. L’attrice ha riscosso grandi apprezzamenti fin dalla primissima puntata, ma in Casa sono pochi i compagni che la apprezzano davvero. Non a caso, in molti hanno espresso dubbi quando lei ha rivelato di aver lasciato Vivere perché stanca del ruolo della cattiva. E’ davvero questa la verità? A svelare perché ha mollato la soap opera è stato il collega Gabriele Lazzaro.

Beatrice via da Vivere: parla Gabriele Lazzaro

Intervistato in esclusiva da Novella 2000, Lazzaro ha svelato perché Beatrice la lasciato Vivere. Ha dichiarato:

“Ero nel cast, ho cognizione di causa e so quello che dico. Confermo che ha scelto di sua iniziativa di lasciare la soap, stanca dell’energia che le lasciava addosso un personaggio forte e discutibile come quello di Eva. Un personaggio ‘cattivo’ ma in costume (come Lucrezia in Elisa di Rivombrosa, ndr) sarebbe stato sicuramente meno compromettente per Bea, perché storicamente meno legato alla realtà”.

Beatrice Luzzi: il compenso stellare per Vivere

Beatrice, quindi, ha lasciato Vivere di spontanea volontà. Era stanca del ruolo da cattiva di Eva Bonelli e i 12 milioni di lire al mese non sono bastati a farle cambiare idea.