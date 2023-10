Dopo l’abbandono di Heidi Baci, i concorrenti del GF sono apparsi tutti sconvolti. Beatrice Luzzi ha fatto un discorso molto particolare sul padre dell’ex coinquilina, ma la regia l’ha censurata.

GF, Beatrice: il discorso sul padre di Heidi censurato

Appena la diretta del GF è terminata, Heidi Baci ha potuto parlare in confessionale con i genitori e ha abbandonato il gioco. Non ha salutato nessuno dei suoi compagni e tutti sono rimasti senza parole. Il confronto tra la bella abruzzese e suo padre ha sconvolto sia i gieffini che i telespettatori e ognuno si è fatto un’idea. Beatrice Luzzi non ha alcun dubbio: bisogna combattere il patriarcato. L’attrice non ha fatto in tempo a finire il suo discorso perché la regia l’ha censurata.

Ecco cosa ha detto Beatrice prima della censura del GF

Dopo l’abbandono di Heidi, Beatrice ha raggiunto i suoi compagni in salone e ha iniziato un discorso interessante:

“Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via e lei va via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni. Tutte le ragazze italiane, recluse, musulmane…”

I telespettatori non hanno potuto ascoltare tutto il discorso della Luzzi perché la regia l’ha censurata.

Perché Heidi ha abbandonato il GF? L’idea dei fan

Per quanto riguarda l’abbandono di Heidi, mentre in casa hanno un’idea chiara, sui social non tutti concordano. Alcuni sono d’accordo con i concorrenti e credono che la Baci abbia una situazione familiare difficile, mentre altri credono che il padre abbia solo difeso la pargola.