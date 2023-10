Nel corso dell’ultima puntata del GF, Heidi Baci ha ricevuto la visita del padre. L’uomo le ha detto qualcosa in albanese e lei ha deciso di abbandonare il programma. Cosa le ha detto l’uomo?

GF, Heidi: cosa le ha detto il padre in albanese?

Il padre di Heidi Baci è entrato al GF con un intento: riportare a casa sua figlia. Il suo discorso è stato chiaro e lei, in piena notte, ha deciso di abbandonare il reality. L’uomo, durante il face to face, le ha parlato anche in albanese e in molti si sono chiesti cosa abbia detto. Il genitore ha esordito:

“Sono venuto qui perché ti voglio bene. Ma una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità”.

GF: ecco cosa ha detto il padre di Heidi in albanese

Il padre di Heidi, ancora in italiano, ha proseguito:

“Pensa anche alla salute della mamma, sta male. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo sotto pressione questo uomo e ti ha rovinato questo gioco. […] Devi ammettere che hai fatto una scelta sbagliata. Puoi uscire a testa alta con me. Lì fuori c’è un mondo bello che l’aspetta”.

Dopo questo rimprovero chiaro, il signor Baci ha parlato in albanese. Avvicinandosi all’orecchio della figlia ha dichiarato:

“Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera”.

Cosa ha raccontato Heidi a Massimiliano Varrese?

Le parole che il padre di Heidi ha detto in albanese non sono sconvolgenti. Ad esserlo, invece, è il discorso a mezza bocca fatto da Massimiliano Varrese dopo l’abbandono della Baci. Sembra che durante la notte, quando le telecamere non li riprendono, l’attore e la bella abruzzese si siano lasciati andare a confidenze molto intime. In queste nottate, lei gli avrebbe rivelato di avere una situazione familiare non proprio semplice.