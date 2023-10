GF, Massimiliano in lacrime per l'abbandono di Heidi: Beatrice lo consola

Nottata difficile al GF a causa dell’abbandono di Heidi Baci. Massimiliano Varrese è finito in lacrime e a consolarlo è stata la nemica Beatrice Luzzi.

L’ultima puntata del GF è stato particolarmente difficile per tutti i concorrenti. Heidi Baci, dopo aver incontrato il padre che l’ha rimproverata per il flirt con Massimiliano Varrese, ha abbandonato la Casa senza salutare i suoi compagni. L’attore, che in diretta si è sentito lanciare pesanti accuse, è finito in lacrime ed è stato consolato da Beatrice Luzzi.

Massimiliano, in lacrime, ha accolto a braccia aperte Beatrice. Nonostante le liti dell’ultimo mese, quanto accaduto in diretta li ha spinti a mettere da parte le incomprensioni. Varrese si è addirittura scusato con la Luzzi. “Grazie. Scusa se sono stato troppo a volte, scusami“, ha esclamato l’attore visibilmente provato. La collega ha replicato: “Che cosa enorme“.

Varrese ha spiegato, pur misurando le parole, il motivo che dell’abbandono di Heidi:

“Non posso parlare Bea e non posso dire niente in questo momento. Solo mi rendo conto dello sforzo enorme che ha fatto lei. Per me acquista il valore di quello che lei ha fatto qua”.

La Luzzi ha replicato: “Ho capito tutto adesso, è tutto chiaro“. L’attore ha aggiunto:

“Quello che ha detto è stato uno sforzo enorme per lei. Per me è ancora peggio questa cosa. Sono talmente scioccato che non riesco neanche più a pensare. Non pensavo di poter essere protagonista di una roba del genere. Al di fuori di ogni immaginazione. (…) Il mio essere oppressivo era il voler capire come stavano realmente le cose. Era troppo, non tornava. Veramente. Eravamo innamorati persi. Questa continua ambiguità. Chissà che sofferenza e che coraggio ha avuto di dirmi che mi avrebbe aspettato se fosse uscita”.