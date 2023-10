Grande Fratello, Heidi incontra il papà. Le dure parole dell'uomo: "Io e tua madre scioccati e devastati"

Potrebbe essere stato messo un punto fine al legame tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. La gieffina ha incontrato il padre all’interno della casa. Quest’ultimo è apparso particolarmente contrariato per la situazione che si è venuta a creare tra i due: “Quando sei entrata ci hai reso felici dopo un po’ la tua scelta sbagliata ci ha devastati tra te e un uomo più vecchio di me che fra poco andiamo in pensione, da quel momento non ti riconosco più mi sembri un’altra persona, non sei riuscita a mettere un muro a una persona più grande di te che ti stressa”, ha affermato.