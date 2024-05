L'oroscopo estate 2024: giugno, luglio e agosto saranno mesi fortunati per fare nuove conoscenze

L’estate è alle porte e le stelle promettono un cielo ricco di opportunità, sia sul fronte professionale che amoroso. Ecco le previsioni segno per segno.

Oroscopo estate 2024

Ariete: i nati sotto questo segno sono combattenti veri e propri. Con un cielo così favorevole, è il momento di darsi da fare e risolvere le questioni in sospeso. Fate scelte ponderate e non prendete decisioni troppo affrettate.

Toro: Giove ha influito sul vostro segno ma ne uscirà a fine maggio. Anche se alcune cose non sono andate per il verso giusto, forse ciò che avete perso non meritava di essere trattenuto. I mesi cruciali saranno giugno e settembre.

Gemelli: Una straordinaria concentrazione di pianeti illumina il vostro cielo. Amore e benessere partono a pieni voti, mentre il settore economico arranca un po’. Tuttavia, con l’arrivo di Saturno, fate attenzione alle vostre scelte, meglio fare meno ma farlo bene.

Cancro: Estate promettente con amore e benessere al massimo. Dopo mesi di tensioni, il lavoro andrà a gonfie vele. Le questioni in sospeso saranno risolte con successo.

Leone: Maggio è stato un mese difficile, ma Venere entrerà nel vostro segno a luglio portando vittorie e successi sia in amore che nel lavoro. È il momento di fare ordine nella vostra vita.

Vergine: Mercurio favorirà agosto, un mese cruciale per voi. Sarà un periodo di cambiamenti significativi. Se un rapporto non funziona più è il momento di dire basta. L’estate sarà comunque piacevole, ma fate attenzione alle relazioni.

Bilancia: Buone notizie in arrivo con Sole e Venere favorevoli, e l’inizio del transito di Giove. Non forzate la mano al destino, i mesi futuri saranno importanti per i sentimenti.

Scorpione: Giove in opposizione finalmente si allontana, permettendovi di concentrarvi sul lavoro e su nuovi progetti. Giugno e settembre saranno mesi particolarmente favorevoli.

Sagittario: Con Venere opposta, l’amore potrebbe risentirne, ma il benessere resta positivo. Il lavoro subirà una piccola flessione, richiedendo maggiore impegno da parte vostra.

Capricorno: Avete ottenuto qualche soddisfazione recentemente e l’estate sarà protetta dalle stelle. Giugno potrebbe portare qualche complicazione, ma luglio, agosto e settembre saranno mesi splendidi.

Acquario: Venere e Giove saranno presto favorevoli, creando nuove opportunità. Se un rapporto è diventato noioso, parlatene con il partner. L’estate sarà favorevole per i single e per chi cerca nuove conoscenze. Da agosto, tutto migliorerà.

Pesci: In amore, i Pesci attraversano un periodo complesso. Attenzione alla gelosia e ad un agosto turbolento. Lavoro e benessere, però, sono raggiungeranno l’apice, quindi puntate sulle questioni pratiche.