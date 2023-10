Grande Fratello, Samira su Giuseppe Garibaldi: "Se lo volessi me lo prenderei in poco tempo". Beatrice replica

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 16 ottobre ha fatto discutere all’interno della casa un’affermazione di Samira Lui sul legame con Giuseppe Garibaldi: “Se oggi volessi Giuseppe me lo prenderei in pochissimo tempo”, è quanto ha dichiarato in confessionale la gieffina. La replica di Beatrice Luzzi non si è fatta attendere.

Grande Fratello, Samira su Giuseppe Garibaldi: “Attualmente lui non dice più nulla”

La gieffina nel parlare di cosa è cambiato nel rapporto con Giuseppe Garibaldi ha osservato: “Attualmente non dice più nulla Giuseppe, in passato faceva battutine, come se avesse un interesse nei miei confronti”. Beatrice Luzzi ha replicato con tono deciso la frase pronunciata da Samira: “Si commenta da sola ma non credo proprio, dopo quello che ha fatto l’ultima puntata, al netto di me”.

Cesara Buonamici: “Forse non dobbiamo parlare di gelosia”

Sulla questione è intervenuta anche l’opinionista e giornalista Cesara Buonamici che ha dichiarato che quella di Samira, più che gelosia, sia “È come se tu ti fossi sentita poco importante nella Casa, un po’ meno al centro dell’attenzione e in questo ho visto una reazione che non ci aspettavamo”.