Mattinata intensa al GF per Massimiliano Varrese ed Heidi Baci. L’attore ha fatto una scenata di gelosia alla bella abruzzese e di mezzo c’è finito Vittorio Menozzi.

Massimiliano Varrese ha perso la testa. Il concorrente del GF ha fatto una scenata di gelosia ad Heidi Baci solo perché la ragazza, nella notte appena passata, ha trascorso 30 minuti a parlare con Vittorio Menozzi. I due ne avevano discusso già, ma l’attore deve averci dormito su e ha fatto riesplodere la lite, coinvolgendo anche l’ingegnere.

Tutto è nato quando alcuni concorrenti erano in bagno. Massimiliano, senza curarsi della loro presenza, ha iniziato ad inveire contro Heidi:

La Baci, visibilmente infastidita, ha suggerito a Vittorio di andarsene, ma Massimiliano ha tuonato: “No adesso rimani anche te“. Poi, ha aggiunto:

“40 minuti, in cui uno cerca spazio… Io non sono geloso di Vittorio, lui te lo può dire. Ho solo detto che è una questione di delicatezza… In una giornata ci sono 24 ore e tu aspetti le 3 di notte? Le cose non capitano, avvengono perché uno vuole farle avvenire”.