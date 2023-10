Nottata di tensioni nella casa del GF. Massimiliano Varrese si è scagliato contro Vittorio Menozzi a causa di un avvicinamento ad Heidi Baci. I fan si sono scagliati contro l’attore, definendo “tossica” la sua gelosia.

GF: Massimiliano contro Vittorio per Heidi

Negli ultimi giorni, non si sa se per reale interesse o strategia, Massimiliano Varrese e Heidi Baci si sono avvicinati moltissimo. L’attore, dopo aver visto la sua amata chiacchierare con Vittorio Menozzi, si è scagliato contro di lui. Chiacchierando con Ciro Petrone ha dato vita ad una vera e propria scenata di gelosia. Ha esclamato:

“Anche quest’altro, porca pu*****, le gira intorno a quest’ora. Adesso a me mi girano poi sbrocco, reggo reggo poi sbrocco”.

GF: Massimiliano si confronta con Heidi

Dopo la chiacchierata con Vittorio, Heidi ha raggiunto Massimiliano e Ciro e ha subito chiarito la sua posizione:

“Non vuole creare dinamiche strane in puntata, perché capisce che tanto ne parlano, quindi si è chiarito”.

La Baci, consapevole di non aver fatto nulla di male parlando con Vittorio, ha comunque voluto chiarire cosa si sono detti. Massimiliano, visibilmente stranito, ha replicato:

“Mi sto innervosendo, anzi sono molto nervoso: devo essere sincero. Ronza come un moscone finché non bracca. C’è tutto il giorno per chiarire, proprio adesso deve venire? Io osservo tutto, sveglia, ho 47 anni non ne ho 23″.

GF: Heidi perde la pazienza con Massimiliano

Heidi, sconcertata dalla reazione di Massimiliano, ha esclamato:

“Non dire stupidate. Io questi casini non li voglio, in puntata voglio fare la spettatrice”.

Varrese, prima che la Baci perdesse del tutto la pazienza andandosene a dormire, ha dichiarato:

“In 24 ore proprio all’una di notte? Proprio nel momento in cui possiamo fare due chiacchiere? Io non gli vado a dire niente, lo sto facendo per parlare. Io fino adesso sono stato buono, zitto e calmo. (…) Ti ha braccato mezz’ora senza fare attenzione, i farei attenzione. Sono innervosito e non litigo con nessuno”.