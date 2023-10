Nel corso dell’ultima puntata del GF, Heidi Baci è finita in nomination. Massimiliano Varrese, appena i riflettori si sono spenti, si è lasciato andare ad un lungo sfogo e si è detto pronto a tutto per evitare che la sua fiamma venga eliminata dal gioco.

GF: Massimiliano infuriato per Heidi nel post puntata

Appena la diretta del GF è giunta al termine, Massimiliano Varrese si è appartato in piscina con Ciro Petrone e si è lasciato andare ad uno sfogo dal sapore amaro. L’attore è infuriato perché Heidi Baci è finita in nomination ed è convinto che il motivo sia da ricollegare al fatto che non si è lasciata andare con lui.

Lo sfogo di Massimiliano Varrese

Massimiliano ha dichiarato:

“Io me lo sentivo da ieri sera. Lei deve uscire fuori da questo maledetto blocco. Basta, io sto sereno, non deve sentire il peso di nulla. Se la situazione non si sblocca io me ne vado. Lei è frenata, ma non può continuare così. Io mi sono esposto fin troppo. Poi stasera ho preso un’altra tranvata con la cosa di Vittorio. Lei non so cosa pensa. Io non è che le faccio carico delle mie cose fuori. So che sono padre e tutto il resto, ma non le chiedo di fare nulla. C’è tempo per conoscersi e capire, vedere e progettare. Non è che si accolla subito chissà cosa. Deve stare tranquilla che possiamo fare le cose con calma, non sono un avventato. Però è inutile che neghi, gli sguardi non mentono”.

Varrese è convinto che Heidi sia interessata a lui e sostiene che sia finita in nomination proprio per i suoi continui rifiuti. Temendo che possa essere eliminata, Massimiliano ha chiesto aiuto a Ciro Petrone.

Massimiliano Varrese: Heidi è interessata ma ha un blocco

L’attore, al solo pensiero che Heidi possa uscire dal GF, si sente perso. Ha chiesto a Ciro di parlare con la Baci per farle capire che lui non vuole forzare le cose. Ha concluso:

“Se esce non so cosa posso fare e come la prendo. Lei può dire ciò che vuole, ma io non sono pazzo e vedo tutto. Certe cose parlano più di molte discussioni e i gesti contato tanto. Non so perché continua a fare così. Se esce mi incavolo come una bestia. Guarda io mi auguro che non succeda”.