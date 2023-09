Grande Fratello, Massimiliano Varrese: "Sai quante belle ragazze ho fuori?". Interviene Buonamici

Nel corso della puntata del Grande Fratello del 28 settembre sono stati puntati ancora una volta i fari sul difficile rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. “Sto in difficoltà perché non so come gestire questa cosa con Heidi. Siamo troppo a contatto e anche se voglio evitarla non ci riesco. Forse fuori da qui saprei gestire meglio”, ha dichiarato l’inquilino durante la diretta.

Grande Fratello, si torna a parlare di Massimiliano Varrese e Heidi Baci

Che Massimiliano abbia mostrato interesse nei confronti di Heidi Baci è stato chiaro anche ai più. Se da un lato Heidi ha ribadito ancora una volta la sua posizione, dall’altro nel corso della diretta è stato posto il dubbio che Heidi mostri o meno interesse nei confronti di Varrese. “A me è sembrato che l’interesse ci fosse”, sono state le parole di Cesara Buonamici. L’inquilina a tale proposito ha dichiarato: “Non mi piace. In questi giorni ci siamo distaccati. Ero semplicemente preoccupata perché ho capito che lui non stava bene”.

Fiordaliso: “Lui è preso da Heidi”

Nel frattempo l’inquilino è stato chiamato in confessionale. Qui ha evidenziato: “Quando scorgono certe emozioni ho imparato nella mia vita che oggi ci sei e domani no, ho imparato a vivermi tutto a pieno e aspettare sempre a domani. Voglio vivermi tutta la mia vita come se fosse oggi e basta. Quello che voglio dire è che non voglio avere rimpianti”. Varrese ha inoltre evidenziato: “Lei contraccambia, c’è un’attrazione. Lei ha una grande paura, sono molto più grande, sono un padre”. Fiordaliso dal canto suo dichiarato: “Lui è preso di Heidi”.