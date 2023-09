Grande Fratello, Letizia Petris si racconta: "Io e mia madre in simbiosi quando papà è deceduto"

Grande Fratello, Letizia Petris si racconta: "Io e mia madre in simbiosi quan...

Nel corso della diretta del Grande Fratello andata in onda il 28 settembre c’è stato spazio per le emozioni. Letizia Petris ha sofferto molto in passato a causa della perdita del padre. I due genitori si sono conosciuti nella comunità di San Patrignano, si sono poi innamorati e dalla loro relazione è nata lei. Quando il padre è deceduto, il legame con la madre si è fatto molto stretto. Da quest’ultima ha ricevuto una sorpresa bella quanto inaspettata.