E’ scoppiata la lite al GF tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi. La concorrente abruzzese è rimasta delusa dalle dichiarazioni che il compagno d’avventura ha fatto nel corso dell’ultima diretta.

GF: scoppia la lite tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi

All’indomani dell’ultima diretta del GF, è scoppiata la lite tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi. La concorrente abruzzese non ha accettato di essere stata definita come la ragazza che ha preso “un palo“. Heidi, durante un chiarimento in giardino, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, trovando solidarietà negli altri compagni d’avventura.

Le accuse di Heidi a Vittorio

Heidi ha tuonato:

“A me non piace l’incoerenza. Sono io che ho scherzato. Ti ho dato corda e ho sbagliato. Sei incoerente. Io non sono una ragazzina, qui il ragazzino sei te”.

Vittorio ha provato a ribattere più volte, ma è riuscito solo a chiarire che lui ha “sempre scherzato”.

Lite Heidi-Vittorio: i concorrenti del GF con la Baci

I concorrenti del GF hanno assistito alla lite tra Heidi e Vittorio e si sono schierati con la ragazza. Quasi tutti sostengono che durante l’ultima diretta, Menozzi abbia fatto passare la Baci come la seduttrice della situazione, che alla fine della fiera si è presa un palo perché lui ha preferito Anita Olivieri.