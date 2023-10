Nel corso dell’ultima puntata del GF, Vittorio Menozzi ha rifilato un palo clamoroso ad Heidi Baci. Anita Olivieri, appena i riflettori si sono spenti, ha esultato di essere lei la donna al centro dei pensieri del modello.

GF, Vittorio rifiuta Heidi: Anita esulta

Durante l’ultimo appuntamento con il GF, Vittorio Menozzi è stato messo spalle al muro da Alfonso Signorini. Con un video, il conduttore ha mostrato al gieffino le sue dichiarazioni in merito alle donne della casa ed è venuto fuori che anche se è attratto da Heidi Baci preferisce Anita Olivieri.

GF: Vittorio preferisce Anita ad Heidi

Vittorio ha candidamente ammesso:

“Anita mi fa un certo effetto da un punto di vista estetico”.

In sostanza, Heidi gli piace ma non fino al punto di perdere la testa per lei. Con la Olivieri, invece, si sente maggiormente coinvolto. E’ frenato soltanto dal fatto che Anita ha una situazione sentimentale complicata fuori dal GF.

Continuano i giochi di sguardi e la curiosità tra Heidi e Vittorio… siamo arrivati ad uno stallo o si andrà avanti? Ma soprattutto… qual è il ruolo di Anita? #GrandeFratello pic.twitter.com/XLrNNjmj7V — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2023

Anita esulta per la preferenza di Vittorio

Mentre in diretta ha mantenuto la calma, appena i riflettori si sono spenti Anita ha esultato per la preferenza di Vittorio. Oltre ad essersi sentita lusingata, la Olivieri ha gioito del fatto che Menozzi abbia scelto lei invece che l’acerrima nemica.