L’ultima puntata del GF ha visto andare in scena un confronto infuocato tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Mentre i concorrenti credono che la loro compagna d’avventura sia uscita sconfitta dal face to face, sui social spuntano tantissimi commenti di doppiatori che si sono schierati con la gieffina.

GF, scontro Beatrice-Jane: i doppiatori schierati con Luzzi

Lo scontro tra Beatrice e Jane al GF è stato a dir poco imbarazzante. Il motivo del contendere? Un ruolo di vent’anni fa per la fiction Elisa di Rivombrosa. La parte è andata alla Alexander e la Luzzi sostiene che la collega le abbia “sfilato” il personaggio con metodi poco ortodossi. “Non l’ho detto, ho specificato che neanche ti conoscevo. Per me era un ruolo perfetto, sia per il momento che nel merito, veniva subito dopo Vivere, non è una questione personale. Ti hanno dovuta doppiare, forse ero più adatta io, no? Forse non te lo meritavi tanto“, ha tuonato Beatrice.

Jane Alexander al tempo dell’edizione di Elisa di rivombrosa era fidanzata con il capo dei cast. Sapete questo che vuol dire i bisogna spiegarlo? Beatrice lo sapeva ma è stata troppo una signora e ha deciso di risparmiare questa figura di 💩a Jane#GrandeFratello pic.twitter.com/o6VWdfv3xh — Madre Beatrice (@solequeen__) October 9, 2023

Parlano i doppiatori: Beatrice ha ragione

Durante lo scontro, Beatrice si è comportata da gran signora, non rivelando tutte le informazioni in suo possesso. Jane, dal canto suo, è arrivata al GF con una lettera della regista di Elisa di Rivombrosa, che sostiene di non aver provinato la Luzzi fino alla scrematura finale. In tutto ciò, è curiosa la reazione di diversi doppiatori che, sui social, si sono schierati apertamente con Beatrice. Non solo, sono spuntati fuori altri dettagli, come: “Jane Alexander al tempo dell’edizione di Elisa di Rivombrosa era fidanzata con il capo dei cast. Sapete questo che vuol dire i bisogna spiegarlo? Beatrice lo sapeva ma è stata troppo una signora e ha deciso di risparmiare questa figura **** a Jane“. Ci sono anche interviste dell’epoca, in cui la Alexander ammette di essere stata doppiata perché la regista riteneva che non fosse “capace“.

ah, quindi la regista Cinzia TH Torrini che stasera ha scritto la letterina a Jane Alexander pensava che lei non fosse capace? #grandefratello pic.twitter.com/k4WxpIroMT — trash era 🦦 (@inmatrashera) October 9, 2023

Su Twitter fioccano commenti a favore di Beatrice Luzzi, molti dei quali scritti da doppiatori. Federico Casadei, ad esempio, ha cinguettato: “Da doppiatore posso dire ha TOTALMENTE ragione Beatrice, perché per un attore essere doppiato se non per lingua, è segno di essere veri “cani”. Cioè, spiego meglio: doppiano le Arcuri, le Alexander, i Garrese, non la Luzzi o Elio Germano o Benigni. I VERI attori non si doppiano se non recitano in altra lingua. Non doppiano Salvatore Esposito, D’Amore, Marchioni, Borghi, Pastorelli o Germano. Entiendes Jane e Garrese? Alexander, ricordata SOLO per QUEL ruolo, ringrazi la doppiatrice EMANUELA ROSSI (VERA LUCREZIA VAN NECKER e voce di star internazionali), ché la 3ª #elisadirivombrosa con Alexander NON DOPPIATA, non la seguì NESSUNO! E non lo dice la Luzzi, ma gli ascolti”