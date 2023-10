Grande Fratello, Jane Alexander contro Beatrice Luzzi: "Sei stata subdola"

Lo scontro avvenuto tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi è stato probabilmente il più atteso della serata. L’attrice che ha interpretato nei primi anni 2000 Lucrezia in Elisa di Rivombrosa, è entrata appositamente nella casa per avere un confronto con la collega. Sulla questione è intervenuto anche Massimiliano Varrese che ha difeso quest’ultima.

Grande Fratello, acceso tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi: “Voglio sapere in che modo ti ho rubato il ruolo”

Il conduttore Alfonso Signorini ha anticipato il confronto, rivolgendosi direttamente a Beatrice Luzzi: “Sei una che resiste a qualsiasi colpo! Se Grecia è una leona, lei è una regina” . Jane Alexander è poi entrata all’interno della casa e non ci è andata giù tanto leggera: “Sono venuta qui per tutte quelle cose brutte che hai detto su di me, in questi giorni. Voglio sapere in che malissimo modo io ti ho rubato, sfilato, il ruolo di Lucrezia di Elisa di Rivombrosa”. Luzzi ha poi replicato: “Mi è stato detto, ti hanno anche un po’ doppiato nel ruolo, se non sbaglio. Poi ti hanno doppiata perché non eri proprio precisa precisa”.

La proposta a sorpresa di Signorini

Il confronto si è concluso con la difesa di Massimiliano Varrese verso Jane Alexander. L’attrice ha mostrato una lettera che è stata firmata nientemeno che da Cinzia Th Torrini. Beatrice Luzzi ha infine rimarcato: “Non alludevo a quel genere di allusione”. Varrese ha poi dichiarato che anche lui alla sua prima prova da attore è stato doppiato in passato. Alfonso Signorini ha infine parlato a tu per per tu con Jane Alexander chiedendole se avesse voluto diventare una concorrente (di nuovo) del Grande Fratello. L’attrice non ha detto subito sì, ma un suo eventuale ritorno potrebbe smuovere le acque in un’edizione che ha perso un po’ di smalto.