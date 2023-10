Grande Fratello, Grecia Colmenares attaccata dagli inquilini: il motivo

Preferita dal pubblico e tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello, Grecia Colmenares è anche una delle inquiline più critiche dalla casa. Secondo gli altri concorrenti, Grecia non vorrebbe integrarsi, motivazione che l’avrebbe portata alle varie nomination.

Grande Fratello, Grecia Colmenares immersa dalle critiche: il duro attacco di Fiordaliso

Tra le inquiline che sono intervenute nella conversazione c’è la cantante Fiordaliso che, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: “Fino a due giorni fa non ha lavato un piatto”. Anche Rosy Chin e Samira Lui hanno evidenziato dì non essere riuscite ad interagire con la nota diva delle telenovelas, mentre Paolo ha spiegato di non essere riuscita a dialogare con Grecia per problemi linguistici.

Grecia è la preferita dal pubblico

Signorini ha fatto a Grecia Colmenares una sorpresa. L’attrice ha scoperto di essere stata votata come preferita tra il pubblico: “Ho fatto qui quello che avrei fatto fuori, non ho fatto nulla di male”. Grecia è poi rientrata nella casa, il tutto mentre gli altri erano frizzati. Ha poi dato un bacio a Vittorio, ringraziato Giuseppe, infine è andata da Valentina. Le percentuali emerse dal televoto sono le seguenti: Grecia 42%, Anita 40% e Valentina 18%.