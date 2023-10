Grande Fratello, Massimiliano su Beatrice: "Interpreta un ruolo". Interviene Buonamici

Nella casa del Grande Fratello, la tensione è rimasta alta. Tra i due inquilini Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si è riacceso lo scontro. L’attrice ha evidenziato di non aver come obiettivo quello di fare “la cattiva”: “Io nel 2001 ho rinunciato a 12 milioni al mese per non fare la cattiva, figurati quanto mi va di farlo davvero. Avevo un bellissimo ruolo ma dopo due anni ne soffrivo, ancora non ho capito un gesto concreto e cattivo che ho fatto nei loro confronti”.

Grande Fratello, nuovo scontro tra Massimiliano e Beatrice: cosa è successo

Beatrice Luzzi si è avvicinata a Giuseppe Garibaldi. Varrese ha osservato che Beatrice, in virtù di ciò, si sarebbe ammorbidita. Non si è fatta attendere la replica dell’attrice che ha dichiarato: “È un pensiero greve quello di pensare che una donna abbia bisogno di un uomo per addolcirsi. C’è molta cattiveria”. Massimiliano è poi intervenuto nuovamente evidenziando: “Io l’ho sostenuto dall’inizio che Bea interpreta un ruolo, secondo me anche in questo caso è partita così e poi magari si è lasciata andare”. L’opinionista Cesara Buonamici a quel punto ha punzecchiato l’attore: “Stai sempre a guardare quello che fa Beatrice, non è che alla fine sei geloso di lei?”.

Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: “La situazione è più seria di quello che mi aspettassi”

Infine Giuseppe Garibaldi è stato invitato dal conduttore Alfonso Signorini ad andare in mystery room. Qui ha parlato di come sta vivendo l’avvicinamento con Beatrice Luzzi: “Per me la situazione è più seria di come mi aspettassi; per come l’hanno descritta loro sembrava un mostro, mentre io la sto rivalutando”. Non ultimo ha osservato che è la prima volta che sente attrazione per una donna più grande di lui e di non voler lasciarsela scappare.