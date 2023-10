Continua al Grande Fratello la lotta contro Beatrice Luzzi. I concorrenti si stanno accordando per isolarla il più possibile, in modo da esasperarla fino a farle decidere di abbandonare il reality.

Grande Fratello: i concorrenti si accordano per isolare Beatrice

Il caso di Marco Bellavia, andato in scena la passata edizione del GF Vip, non ha insegnato nulla. I nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, anche se sono stati scelti con la lente d’ingrandimento, stanno commettendo lo stesso errore. Alcuni di loro si stanno accordando per isolare Beatrice Luzzi, in modo da convincerla ad abbandonare il gioco.

Gli accordi stupidi dei concorrenti del Grande Fratello

Ad iniziare ad accordarsi per isolare Beatrice è stato un piccolo gruppetto capitanato da Massimiliano Varrese. L’attore, che dovrebbe essere un guru, ha dichiarato:

“Se tutti fanno così, nessuno gli risponde più… esce”

Ciro Petrone, si spera ingenuamente, ha chiesto:

“Come fai a non rispondere più? Passiamo per…”.

Alla discussione ha partecipato anche Alex, che si è limitato a esclamare: “Nooo, ma sei matto?“.

🚨🚨Capite la gravità di questa affermazione? 🚨🚨 Lui sostiene che se nessuno le risponde più lei ESCE. #grandefratello pic.twitter.com/DOcdHl1yI7 — Lalla (@Lalla84455247) October 5, 2023

La sentenza di Massimiliano Varrese

Dopo che Beatrice Luzzi ha avuto una discussione con Letizia Petris, Massimiliano ha parlato del suo stratagemma con gli altri concorrenti. Ha sentenziato:

“La situazione è patologica e malata, bisogna evitarla. Non è più nella normalità delle dinamiche e del gioco, è diventata patologica, malsana”.

Non contento, ha proseguito la sua invettiva anche poco dopo, in giardino:

“Noi non dobbiamo più rispondere, quando si avvicina ci si alza e ci si sposta. (…) Bisogna interrompere”.