Nuova lite al Grande Fratello 2023. Come sempre, al centro della scena c’è Beatrice Luzzi, ma questa volta a scagliarsi contro di lei è stata Letizia Petris. I fan, neanche a dirlo, si sono schierati con l’attrice.

Grande Fratello: scoppia la lite tra Beatrice e Letizia

Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi ha avuto una discussione con Paolo Maselli che ha coinvolto gran parte dei concorrenti del Grande Fratello. Ovviamente, si sono scagliati in massa contro di lei. Il tutto è nato quando il macellaio ha fatto notare alla donna di essersi vestita di nero per poi far la vittima in puntata. Beatrice, che potrebbe essere sua madre, ha replicato spiegandogli la sua posizione, ma lui ha tirato in ballo la sua professione di attrice. A questo punto, la Luzzi gli ha fatto notare che se non avesse voluto avere a che fare con i professionisti sarebbe dovuto rimanere a fare il macellaio. Questa frase, a distanza di ore, ha fatto scattare la lite con Letizia.

Le accuse di Letizia a Beatrice

“Io ho detto, se non vuoi stare con i professionisti allora torna a fare il macellaio. Se faceva il postino avrei detto il postino, se faceva il professore avrei detto il professore“, ha subito chiarito Beatrice. Letizia, infuriata come non mai, ha replicato:

“E’ un’offesa. Gli hai detto torna a fare il macellaio. E’ un’offesa, qui si collega il fatto che sei aggressiva e prepotente. Non è una frase da dire. Non si dice. (…) Toccami tutti ma non mi toccare Paolo”.

Letizia si ritira in bagno con gli altri concorrenti

La lite è andata avanti per un po’ con evidente mancanza di comprensione, poi Letizia si è ritirata in bagno con gli alcuni concorrenti del Grande Fratello. La Petris ha fatto una specie di scena madre, con Massimiliano Varrese che le ha portato un bicchiere d’acqua per farla riprendere, e poi ha sentenziato:

“Voleva farmi aumentare il nervosismo e infatti mi sono innervosita”.

La soluzione trovata con i suoi compari? Isolare Beatrice perché è diventata una situazione “patologica e malata“.