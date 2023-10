GF, scoppia la faida tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander: lo sfogo via social

Al Grande Fratello Valentina Modini ha paragonato Beatrice Luzzi alla collega attrice Jane Alexander e a quanto pare, la sua risposta, avrebbe scatenato la reazione da parte dell’ex vippona.

Jane Alexander: lo sfogo contro Beatrice Luzzi

Nelle ultime ore al GF Valentina Modini ha paragonato Beatrice Luzzi alla collega attrice Jane Alexander, ma a quanto pare il paragone non ha fatto piacere alla Luzzi, che ha risposto sarcastica: “Ah beh, bel complimento”. La vicenda a quanto pare è giunta anche alle orecchie di Jane Alexander, che via social ha replicato affermando: “Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe, così… per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di GF. Se lo goda, che non dura per sempre“.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? A quanto pare le due non si conoscerebbero personalmente e quindi in tanti, sui social, sono alla ricerca di una spiegazione che possa motivare la presunta antipatia tra le due. Al momento Beatrice Luzzi non è tornata a parlare della questione e in tanti, tra i fan del GF, si chiedono se lo farà.