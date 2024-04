Accordi su tregua a Gaza: Hamas riflette sulla proposta di Israele

A quanto pare le voci su un accordo che non sembrava offrire grossi problemi per Hamas sono state smentite dall'organizzazione stessa, che invece sta ancora riflettendo sulla nuova proposta.

A quanto pare le recenti voci che vedevano Hamas non aver riscontrato grossi problemi sul nuovo accordo per una tregua sono state smentite. A farlo è stato Il funzionario del politburo dell’organizzazione, Izzat al-Risheq, che ha invece precisato che al momento il gruppo sta prendendo del tempo per studiare la nuova proposta di Israele.

Hamas analizza la proposta

Hamas deve ancora studiare bene la nuova proposta per una tregua a Gaza, questo è quanto ha riferito Izzat al-Risheq, Il funzionario del politburo del gruppo, ad Haaretz. Una dichiarazione che è servita a smentire alcune recenti voci che ribadivano come l’organizzazione non avesse riscontrato molti problemi sul nuovo accordo.

Mentre un’altra voce, più fondata, condivisa dal quotidiano qatariota Al-Arabi Al-Jadid, parla di un pressing da parte dell’Egitto per affrettare i negoziati. Stando a quanto riportato, il Cairo ha spinto per fare in modo che i funzionari della sicurezza israeliani arrivassero nel paese insieme alla delegazione di Hamas per abbreviare i tempi.

Tale invito sarebbe fissato per oggi, quindi sembra proprio che l’Egitto non voglia assolutamente perdere tempo. Ciò vuol dire che Hamas non ha molto tempo per analizzare nel dettaglio la nuova proposta che potrebbe portare ad una tregua a Gaza.