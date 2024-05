Era un viaggio non programmato, o comunque del quale i media non sapevano nulla. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato nella notte in Ucraina: nelle prossime ore avverrà un importante meeting con il presidente Volodymyr Zelensky.

Blinken a Kiev: oggi l’incontro con Volodymyr Zelensky

Come sappiamo, Mosca sta conducendo una pesante offensiva nella regione nordorientale ucraina di Kharkiv, e l’Ucraina in queto momento è in difficoltà come forse non lo era mai stata sin dall’inizio della guerra. Ecco perché, con tutta probabilità, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha deciso di arrivare nel Paese in Est Europa con un viaggio a sorpresa. Gli Stati Uniti d’America, infatti, vogliono confermare il loro pieno sostegno al Paese invaso dalla Russia, rassicurando Kiev sul flusso di armi che arriverà per aiutare a fronteggiare l’offensiva del Cremlino.

Blinken a Kiev: il viaggio notturno

Da febbraio 2022 ad oggi, è la quarta volta che Blinken si reca in Ucraina e anche in quest’occasione avverrà un atteso incontro con Volodymyr Zelensky. Il politico americano è sbarcato a Kiev con un treno partito dalla Polonia nel cuore della notte appena trascorsa: la riunione con Zelensky è in programma già per le prossime ore.