Guerra in Medio Oriente, dagli Usa sono convinti: "Improbabile una vittoria totale di Israele"

“Una vittoria totale di Israele nella Striscia di Gaza contro Hamas è improbabile“ – questa è stata la dichiarazione rilasciata nelle scorse ore, e destinata a far discutere, dal vicesegretario di Stato americano Kurt Campbell.

Guerra in Medio Oriente: le parole di Campbell sulla vittoria di Israele

“A volte i leader israeliani parlano dell’idea di una sorta di vittoria schiacciante sul campo di battaglia, di una vittoria totale, ma non penso che crediamo che ciò sia probabile o possibile” – così ha parlato, Kurt Campbell, il vicesegretario di Stato americano, citato dai media del suo Paese. Una dichiarazione in forte contrasto con quanto riferiscono, anche dopo diversi mesi dall’inizio della guerra, i vertici di Israele che ancora parlano di poter estirpare del tutto Hamas da Gaza.

Guerra in Medio Oriente: si cerca la soluzione politica

Intervenendo al Summit della gioventù della Nato a Miami, Campbell ha ribadito quale dovrebbe essere la soluzione ideale per la critica questione mediorientale: “Molti paesi vogliono vedere una soluzione politica in cui i diritti dei palestinesi siano maggiormente rispettati” – ha spiegato, concludendo subito dopo – “Non penso che sia mai stato così difficile come in questo momento, ma credo ancora che l’impegno ci sia”.