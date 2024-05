Russia, si indaga sul deragliamento di un treno merci a Volgograd

Nella giornata di oggi un mistero ha colpito la regione di Volgograd, in Russia. Stando a quando riferito dall’agenzia di stampa Tass, un treno merci è stato fatto deragliare da delle persone non autorizzate nelle Ferrovie del Volga. A quanto pare non ci sono feriti, ma al momento le autorità stanno indagando per avere qualche dettaglio in più sulla questione.

Un deragliamento misterioso

La notizia è stata condivisa dall’agenzia di stampa Tass e proviene direttamente dalle Ferrovie del Volga dove è accaduto il fatto. Delle persone non autorizzate che per il momento non sembrano essere state identificate, avrebbero deragliato i vagoni di un treno merci. L’incidente è avvenuto nella stazione Kotluban e non ha causato feriti.

Ma l’incidente ha causato la sospensione del traffico ferroviario, una scelta che causerà ovviamente dei ritardi per quanto riguarda i treni passeggeri. Al momento le autorità stanno indagando per avere qualche dettaglio in più sulla situazione e, probabilmente, anche per capire chi siano i diretti responsabili di quanto accaduto.

Bisognerà però attendere, il deragliamento è avvenuto oggi e quasi sicuramente le autorità sono attualmente impegnate nel reperire quante più informazioni e prove possibili sull’incidente ferroviario, interrogando anche i possibili testimoni che erano presenti durante il deragliamento.