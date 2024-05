Governo: Picierno, 'da Meloni nuova mazzata a imprese e lavoratori Sud'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Il Governo continua a penalizzare il Mezzogiorno, a suon di tagli ed erosione di risorse fondamentali. L'ultima trovata di Giorgia Meloni è interrompere la decontribuzione a favore delle aziende meridionali, che vedranno così sottrarsi 1,6 miliardi a partire da luglio e 3,3 miliardi il prossimo anno. Parliamo di oltre 3 milioni di lavoratori. La decontribuzione – avviata nel 2021 grazie al Partito Democratico e all'allora Ministro Giuseppe Provenzano – sarebbe dovuta durare fino al 2029". Così Pina Picierno del Pd.

"Invece il Governo ha confermato la propria vocazione a trazione settentrionale, ribadendo la concezione del Mezzogiorno esclusivamente come voce di bilancio da cui drenare risparmi. Una visione che si sta consolidando pesantemente con la riforma dell'autonomia differenziata imposta dalla Lega. Nel frattempo per lavoratori e imprese del Sud è in arrivo un'autentica mazzata".