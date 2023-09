Vittorio Menozzi, concorrente Nip del Grande Fratello, ha ammesso di essere interessato ad Heidi Baci. Il ragazzo, però, ha frenato l’entusiasmo dei suoi compagni d’avventura, sottolineando che non ha alcuna fretta.

Grande Fratello: Vittorio interessato ad Heidi

Il Grande Fratello 2023, almeno per il momento, non sta regalando unioni indimenticabili. Per ora non si è creata nessuna coppia e, probabilmente, la situazione non cambierà neanche nelle prossime settimane. Vittorio Menozzi ha confessato ai coinquilini del tugurio di essere interessato ad Heidi, ma ha aggiunto che non ha fretta.

La confessione di Vittorio Menozzi

Vittorio ha candidamente ammesso:

“Heidi è una persona che mi piace molto. Adesso come adesso per me è come un’amica. Però è una di quelle persone con cui mi viene naturale ridere e mi dà spensieratezza. Io le voglio dare dei segnali che argomentino questa tesi e nient’altro. Poi che fretta ho?”.

Menozzi non ha fretta e, anche se interessato ad Heidi, vuole prima instaurare una bella amicizia, poi si vedrà.

Vittorio su Massimiliano ed Heidi

Non solo del suo interesse per Heidi, Vittorio ha parlato anche di quello che nutre Massimiliano Varrese per la bella pescarese. Menozzi crede nei sentimenti dell’attore e sostiene che non siano frutto di strategia:

“Lui è molto spirituale, le cose le deve tirare fuori. In generale e me quando una ragazza dà un segnale aspetto. Le faccio vedere che c’è interesse, ma non metto mai nero su bianco”.