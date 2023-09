Quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello non sopportano Vittorio Menozzi. Il ragazzo è finito al centro delle polemiche anche per un piatto di pasta che, a detta dei coinquilini, non avrebbe dovuto mangiare.

Grande Fratello: tutti contro Vittorio

Vittorio Menozzi è finito ancora una volta nel mirino dei concorrenti del Grande Fratello. Quasi tutti i gieffini concordano sul fatto che l’atteggiamento del loro coinquilino sia tutt’altro che naturale. Giuseppe Garibaldi ha ammesso: “Vittorio non lo capisco. Lui è cambiato, ma speravo cambiasse in meglio. Non capisco se gioca di strategia. Io l’ho pensato. Secondo me vuole mettersi in mostra“. Dello stesso pensiero Paolo Masella: “Anche io penso che lui stia facendo una strategia. Sta a fa la vittima che è escluso dal resto del gruppo. Questo è il modo più facile per farsi apprezzare dal pubblico fuori”.

Vittorio Menozzi al centro del Pasta gate

La situazione è ulteriormente peggiorata quando Vittorio si è cucinato un piatto di pasta. Anita Olivieri l’ha subito fermato: “Ma che stai facendo?! Perché quelle in cucina erano le penne per Alex, Massi e Claudio, non ce n’erano altre”. Poco prima di cena, Massimiliano Varrese ha preso il suo piatto di pasta e ha ammesso: “Ma è troppa per me“. Anita ha replicato: “Quella che non mangi dagliela ad Alex. Basta che non la dai a Vittorio“. L’attore, a bassa voce, ha risposto: “No non gliela date per principio“.

I fan del Grande Fratello si schierano con Vittorio

I fan del Grande Fratello hanno subito captato questo scambio di battute sulla pasta e si sono schierati dalla parte di Vittorio. Su Twitter si legge: “Questi che si mettono d’accordo per non far mangiare il cibo avanzato a Vittorio è il livello umanamente più basso delle ultime edizioni”, oppure “Ogni giorno trovano un pretesto per attaccarlo”, o ancora “Non mi piace troppo Vittorio, ma dopo aver visto come lo trattano lo voterò”.