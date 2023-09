GF, lo sfogo di Paolo Masella: "Mio padre quando beve è cattivo, non ho bei ricordi con lui"

Al Grande Fratello Paolo Masella si è sfogato a proposito del suo passato e ha svelato di non aver mai avuto un buon rapporto con suo padre a causa dei suoi problemi d’alcolismo.

Paolo Masella: il rapporto con il padre

Paolo Masella è uno dei personaggi più in vista della nuova edizione del GF e, benché si sia già reso protagonista di alcuni scivoloni, nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per un duro sfogo da lui indirizzato contro suo padre che, a suo dire, avrebbe avuto problemi d’alcolismo. “Mio padre è l’uomo più buono, ma quando beve è cattivo. Non ho ricordi belli con lui perché ho un astio molto più forte dell’amore”, ha dichiarato, e ancora: “Mio padre quando beve è il più cattivo del mondo. Per me è solo il padre di mia sorella (…) Ci sono stati periodi in cui stavamo bene perché non beveva, poi purtroppo ha sempre ceduto, non sopporto il Danilo che beve, che sta in condizioni pessime.”

Al momento il macellaio del GF non si è detto pronto a perdonare suo padre ma sua madre, presente in studio, gli ha detto: “Le persone sbagliano, feriscono e tu devi imparare a perdonarle. Solo il perdono ti renderà libero. Papà ti vuole bene”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Paolo Masella romperà ancora il silenzio in merito alla questione.